Võru lasteaia Punamütsike uus hoone sai rahastuse

Võru linnapea Kalvi Kõva sõnul annab positiivne uudis kindlustunde lasteaia hoone ehituse protsessile. „Saabunud uudis on justkui lasteaiale nurgakivi panemine,“ rõõmustas linnapea, kelle sõnul on lasteaia uue hoone ehitusest räägitud pikalt. „Tänasel linnavalitsuse istungil tegime otsuse projekteerimishanke korraldamiseks ning nüüd saame sellega edasi liikuda,“ lisas linnapea.

Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt väljakuulutatud meetme „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes” tingimuseks on, et ehitusega peab tekkima energiasääst ehk köetavat pinda tuleb lammutada vähemalt sama palju, kui juurde ehitatakse. Seetõttu on vajalik lammutada ka 1980. aastal valminud Jussikese lasteaiahoone Paju tänaval, mida linn on viimastel aasatel kasutatud asenduspinnana. Vilja tänaval asuva 1975. aastal valminud Punamütsikese hoone lammutatakse samuti ning kinnistule kerkib uus energiasäästlik ja kaasaegne lasteaed.