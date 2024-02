Võru vallas tähistati vabariigi 106. aastapäeva silmapaistvate vallakodanike tunnustamisega

Võru valla aasta aukodanik on Helle Liloson. Helle Liloson on 1975. aastast Parksepa keskkooli õpetaja ja kauaaegne laste rahvatantsurühmade juhendaja. Märkimisväärne on, et Parksepa Keskkool on alati rahvatantsu rühmadega igal peol esindatud. Väga oluline on kasvatada rahvatantsu järelpõlve. Pole kerge töö kõige väiksemaid juhendada. Kui temalt küsida, mitut tantsurühma on ta juhendanud, palju on kokku olnud esimesi klasse, palju lapsi on tema rühmades rahvatantsu tantsinud või mitmel tantsupeol on osaletud – ei jõua neid numbreid kokku lugeda – ikka kümnest sajani ja pealegi. Helle ise ilmselt naeraks sellise põhjaliku küsimuse peale ja ütleks – numbrid pole tähtsad, tähtsad on lapsed. Helle on nagu õpetaja ikka – konkreetne, nõudlik, kuid samas hell ja hooliv.