Tõrva vald võttis vastu hariduse usku eelarve

Valla eelarve kinnitamine on volikogu töö aasta tähtsündmus. Tõrva Vallavolikogu esimees Maido Ruusmann sõnas, et valla eelarve on volikogu kõige tähtsam tööriist, millega antakse tellimus ja suunis aasta tegevusteks. „Ja just seetõttu on eriliselt hea meel, et tänavune eelarve kiideti heaks üksmeelselt, ehkki vaatamata erinevatele volikogu poliitilistele jõududele on siht ühine,“ lisas Ruusmann.