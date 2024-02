Johansoni tütar Susanna on olnud kodutütar kolm või neli aastat ning tunnistati mullu Põlvamaal aasta kodutütreks. «Äge asi, mida noored teevad! Ema on rõõmus, et laps on seal. Ise panustan hästi palju köögis, kui nad laagris on, tehes neile söögi. Kui laager on kaks päeva, viibingi koos nendega kogu aeg seal,» rääkis ta.