GALERII ⟩ Põlvamaa vapimärgi pälvis tuntud bussiettevõtja

Tarmo Varuli loodud Tuuliku Reisid OÜ on juba aastast 2005 pakkunud bussirenti ja tellimusvedude teenust. Aastate jooksul on lisandunud autoremont, autopesula ja transporditeenus raskeveokitega. Ettevõtte laienedes on tööd saanud paljud kohalikud inimesed, samuti on väga oluline, et need teenused on kohapeal olemas ja maapiirkonna inimesed ei pea autoremondiks või autopesuks sõitma kaugemale.