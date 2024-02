Ilmaolud panid piirangud järvejääle minekule

Keelatud on viibida jääl transpordivahenditega Lämmijärvel Naha oja suudme ja Võhandu jõe suudme vahelisel alal, jalgsi võib selles piirkonnas viibida.

Keelatud on viibida jääl Narva jõe lähtele ja Emajõe suudmele lähemale kui 1 kilomeeter. Teiste jõgede suudmetes on keelatud viibida jääl lähemal kui 200 meetrit suudmest. Keelatud on viibida jääl Piirissaare kagunurgas, Piirissaare idaküljel ning Piirissaare ja mandri vahelisel alal Laaksaarest Meerapaluni.