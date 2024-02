Plankeni tõdemusel on võrreldes 106 aasta taguse ajaga nii maailmas kui Eestis mõndagi juhtunud. «Kuid meie asukoht maailmakaardil on see, mis muutuda ei saa ning ka naabrid on meil ikka samad. Nii nagu 106 aastat tagasi, tuletab meie idapoolne naaber meile meelde, et pole impeeriumi taastamise mõtteid sugugi maha matnud, vaid on selle nimel aktiivselt tegutsema asunud. Oma asukohta ei saa muuta ka Põlvamaa. Vene sõduri kirsasaabas on astunud meie maile alati enne, kui Viljandi- või Raplamaale. Ning selleks, et Räpina pilbasteks lasta, ei pea suurtükke isegi üle Pihkva järve tooma,» märkis ta.