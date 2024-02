Daisy Kudre-Schnyder tõusis MK-etapil poodiumile

Eesti meestest oli taas kiireim Olle Ilmar Jaama (+5.44), kes säilitas 14. koha. Mattis Jaama sai 23. koha (+9.57) olles üks neist, kes raja ülikiirtel teravatel ja kitsastel laskumistel valusalt kukkus, kuid õnneks jäid nii varustus kui mees enam-vähem terveks. Kevin Hallop (+15.14) ja Andres Rõõm (+15.16) said vastavalt 35. ja 36. koha ning Timo Kudre (+20.47) ja Chris Marcus Krahv (+20.48) 42. ja 43. koha. Eile rahvuslikus grupis startinud Tõnis Laugesaar (+35.31) sai 50. koha.

Olle Ilmar Jaama: “Rada oli keeruline, tihe orienteerumine. Kaassportlasi oli ka metsas palju, see pisut raskendas keskendumist ja õigete otsuste tegemist. Oli tõesti väga tehniline rada ja seda stardist finišini, nii et igasse kontrollpunkti pidi tegema õige teevaliku. Usun, et suutsin selle ülesandega enam-vähem hakkama saada. Võtsin mitmes kohas konkurentidest erineva teevaliku, lootuses saada edumaad, kuid sel korral neist valikutest vist võitu ei tulnud. Füüsiline tunne oli hea, seetõttu suutsin eile väljasõidetud kohta säilitada.“