Põlvamaa sotsiaaldemokraadid said uue juhi

„Ees seisab suur töö. Sotsiaaldemokraadid plaanivad kohalikel valimistel tulla oma valimisnimekirjaga välja kõigis maakonnas omavalitsustes - Põlva, Kanepi ja Räpina vallas. Lähikuudel tuleb aga kaasa aidata sellele, et Euroopa Parlamendi valimised erakonna jaoks õnnestuksid,” ütles Maris Neeno, kes on noorte sotsiaaldemokraatide president.

Vastvalitud Põlvamaa piirkonna juht põhjendas ka kandidaatide ülesseadmist erakonna sisevalimisteks: “Lauri Läänemets on olnud tugev erakonna esimees. Tal on suur roll selles, et ühiskonnas on kasvanud toetus vasakpoolsele maailmavaatele. Erakonna aseesimeestena toetame aga Tanel Kiike ja omakandi meest Anti Allast. Mõlemad on väga võimekad poliitikud.”