Hummuli kooli- ja lasteaiapere tähistas vabariigi aastapäeva piduliku vastuvõtuga.

Kell neli pärastlõunal algas mõisasaalis pikal vaibal Eesti ja Tõrva kooli lipu all kätlemistseremoonia, mis kulges väga viisakas ja pidulikus meeleolus. Peo peremeheks ja perenaiseks olid õde-venda, Sipsiku rühma eelkooliealine Ronja ja 2. klassi õpilane Ain Kahro. Vastuvõtule tulid vanemad, õpetajad ja külalised, kes kõik olid veebruari hakul saanud õpilaste meisterdatud vastuvõtukutsed. Et kõik sujuks ja oleks nagu päriselt, toimusid eelnevalt arutelud etiketi reeglitest.

Hoolega sai ka kättpidi teretamist-õnnitlemist harjutatud. Meeleolu lisas peojuht, kes teadustas ja tutvustas peole saabunud külalisi. Hümn lauldud, andis peoperemees avakõneks sõna 3. klassi õpilasele Gert-Valter Türk´ile, kes oma kõnes kutsus kõiki külalisi olema hoolivad oma riigi suhtes, rõhutas, et Eesti turvalisus, kaitsmine ja püsimajäämise tagamine on meie kõigi ülesanne. Gert-Valter kõneles sellest, kui oluline on hoida oma sõpru, oma vanemaid ja lähedasi, hoida oma kodusid, et just kodust saavad lapsed, jõu kasvada õnnelikeks kodanikeks. Gert-Valter palus vanematel, õpetajatel ja külalistel anda endast parim, et meil, lastel, oleks turvaline lapsepõlv ning parimad teadmised ja oskused eelseisvaks eluks.