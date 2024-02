Kelmid riisuvad inimestelt tuhandeid säästetud eurosid

«Võru mees kaotas väidetava investeerimisvõimaluse kaudu kelmile umbes 30 000 eurot.» «Võrumaal elav naine jäi kelmi tõttu ilma 17 000 eurost.» Need on paar näidet uudiste juhtlõikudest viimasel poolaastal, kui Lõuna-Eesti inimesed on kelmidele suure summa kaotanud.