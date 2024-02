Kui vahepeal ilmus ridamisi uudiseid sellest, kuidas Ukraina teeb oma riigi territooriumi tagasivõtmisel edusamme, tundus optimism küll veidi ennatlik. Aga siiski jäi mulje, et liigutakse õiges suunas. Praegu sellist muljet pigem ei jää.

Mitme riigi kaubavahetus Venemaaga õitseb, sanktsioonidki on mitmeski valdkonnas mannetud, Venemaa majandus toimib kenasti. Hiljutine Levada uuringuagentuuri küsitlus näitas, et sõda pole venelaste heaolu kuigivõrd mõjutanud. Või kui, siis tänu huugavale sõjatööstusele hoopis positiivselt. Seda refereerides tõdes ajakirjanik kolme stsenaariumit, millest viimane kõlab nii: «... ikkagi loota Vene armee sõjalisele purustamisele. Märksa suurema sõjalise abi korral oleks see tehtav, kuid praegu läänel üldine poliitiline tahe ilmselgelt puudub.»