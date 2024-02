Hiljutine tasulisele sõidule üleminek maakonnaliinidel on toonud katsumusi kõigile osapooltele. Üks tekkinud murekoht on puudega inimeste tasuta sõiduõiguse kandmine ühiskaardile. Sel teemal on sekkunud ka õiguskantsler, kes selgitas, et puudega inimestelt ei saagi ühiskaardi omamist nõuda.