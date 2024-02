Valga sumotori tuli pronksile

Tublilt esines Saare sõnul ka samas klubis treeniv Ain-Alar Pundonen, kes oli U18 vanuseklassis kaalukategoorias -80 kg viies ja kaalukategoorias -77 kg seitsmes. Samas tunnistas treener, et veidi jääb kripeldama see, et kaalukategoorias -80 kg polnud ka medal kaugel.