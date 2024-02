Põlva valla juhid võtsid sihiks jätta piirkonnas alles vaid üks kool

Põlva vallajuhid on loobunud mõttest jätta haridusvõrgu ümberkorralduste käigus alles kaks kooli. Sõelale on jäänud kaks võimalust. Neist esimene on üksainus kool seitsme tegevuskohaga, kusjuures Ahjale ja Tilssi jääks vaid kuus klassi. Teine võimalus on, et igal pool säilivad küll üheksaklassilised tegevuskohad, aga nendesse tulevad liitklassid.