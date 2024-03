Politseipatrull leidis Võrus kadunuks jäänud Ilmari

Kolmapäeval kella 16 paiku andis valla sotsiaaltöötaja teada, et Ilmar ei ole koju jõudnud.

«Tuvastasime, et teel liikunud mehe näol on tegemist paar päeva kadunud olnud Ilmariga,» teatas PPA pressiesindaja Ragne Keisk. «Meedikud vaatasid mehe terviseseisundi üle, meditsiinilist abi ta ei vajanud, ehki oli need päevad välitingimustes veetnud. Peale tervisekontrolli anti mees lähisugulaste hoole alla.»