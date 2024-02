Umbusaldamine Setomaa volikogus päädib korruptsioonivastase koolitusega

«Täna üritatakse jätta muljet, et midagi pole juhtunud, kõik on korras. Ei ole!» ütles umbusaldusavalduste üks algatajaid Arno Vares neljapäevasel volikogu istungil. «Toime on pandud seaduserikkumine. Volikogu peaks lähtuma seadusest ja ei saa lähtuda sellest, kui pikk on volikogu pink ega lähtuda sellest, kas sa oled opositsioonis või koalitsioonis.»