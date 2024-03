Varasematel aastatel on Eesti jahimeeste seltsi teatel esimesed teated taliuinakust ärganud metsaottidest tulnud märtsi alguses. Küttide hinnangul on karude tavalisest varasem virgumine tingitud sellest, et viimasel ajal on üle Eesti olnud ilm pigem plusskraadidega, mistõttu on mesikäppade küljealune märjaks läinud.