Jäätmevedaja vahetus tõi Valgas linnapilti prügihunnikud

Kõigis Valgamaa valdades on veebruarist uus jäätmevedaja AS Eesti Keskkonnateenused, kes võitis riigihanke soodsaima hinnapakkumisega. Viimase kuu jooksul on linnas avanev pilt aga saanud elanikelt tublisti kriitikat, sest prügi pole alati leidnud oma teed ettenähtud kohta.