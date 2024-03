Võrumaa sotsid soovivad aseesimeesteks Allast, Kütti ja Ossinovskit

«Võrumaa piirkonna juhatus tegi eile erakonna üldkogule suunatud üksmeelse otsuse. Leidsime, et erakonna juhtimisel silmapaistvat tööd teinud Lauri Läänemets peab jätkama. Ühtlasi tegime ettepaneku, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimeeste meeskonnaga peaks uue liikmena ühinema Jevgeni Ossinovski, kes vaieldamatult on sotsiaaldemokraatide ülioluline alustala,» märkis piirkonna esimees Anti Allas. Nii tema kui Helmen Kütt täidavad ka täna erakonna aseesimehe kohuseid.