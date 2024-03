«Nii Mari kui ka Maia on endised kolleegid,» rääkis Lumi autode nimelugu. «Maia oli Võru kiirabi loomise ajast üks esimesi töötajaid, kes meie seast tänaseks lahkunud, Mari peab aga pensionipõlve.»

Lõuna-Eesti haigla kasutab praegu aktiivselt kolme autot: kaks sõidavad Võrus ja üks Antslas. Kiirabiosakonna juhataja sõnul on aga haigla autopargis kokku kuus autot. «Osa sõidukeid on varus, kui mõne suurema juhtumi puhul võib tekkida vajadus käivitada lisabrigaade,» täpsustas Lumi. «Oleme ka õppuste käigus seda harjutanud, kui kiiresti suudame need komplekteerida.»