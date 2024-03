Autode registrist kustutamine lihtsustub

«Liiklusregistris on pea 300 000 peatatud kandega sõidukit, millest paljude puhul pole teada, kas need sõidukid enam eksisteerivad. Muudatustega soovime registrit korrastada, lihtsustades omanikel sõidukite registrist kustutamist. Samuti loome tingimused, et selliseid sõidukeid sinna ei lisanduks,» sõnas Michal.



Seni pole omanikel olnud võimalik sõidukeid lammutustõendita registrist kustutada. Tulevikus saab lammutustõendita registrist kustutada sõidukeid, mis on hävinenud või mille asukohta omanikud ei tea – seda 2025. aasta lõpuni lõivuvabalt. Automaatselt kustutatakse 2026. aasta novembrist registrist sõidukid, mille registrikanne on sama aasta 1. juuli seisuga olnud peatatud kauem kui seitse aastat.



Seni peatati sõiduki registrikanne automaatselt, kui oli möödunud kaks aastat tehnoülevaatuse ja liikluskindlustuse kehtivusest. Edaspidi kanne automaatselt ei peatu – kui omanik ei soovi sõidukit kasutada, tuleb see kas müüa või viia lammutuskotta. Samuti saab selle kuni kaheks aastaks registrist kustutada. Vajadusel on võimalik seda perioodi pikendada – see eeldab sõiduki olemasolu tõendamist ning teatud juhtudel riigilõivu tasumist.



Eelnõuga tehakse muudatus ka jäätmeseaduses, et muuta romusõidukite äraandmine inimesele lihtsaks ja selgeks. Muudatusega saavad inimesed seaduslikult ära anda autosid, mis on registrist kustutatud ja nende kinnistul, aga ei ole nende nimel. Hoidmaks ära kustutatud sõidukite kogumist ärilisel eesmärgil, ei maksta selliste sõidukite äraandmise eest tasu. Lisaks tuuakse selgelt välja, et jäätmekäitlejal on kohustus võtta vastu ka osaliselt lammutatud sõidukeid.



«Need ei ole uued põhimõtted, vaid pigem täpsustame juba kehtivaid nõudeid. Praktikas on ilmnenud, et osapooled on romusõidukite tagasivõtmise kohustusi erinevalt tõlgendanud ja see on tekitanud arusaamatusi,» lisas minister. «Muudatused on mõeldud eeskätt selguse loomiseks – eesmärk on, et romusõidukite kogumine ja töötlemine toimuks ühtsete ja arusaadavate reeglite järgi.»