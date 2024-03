Valka endine vallajuht oli omal ajal superstaar

Kohtume Krauklisega Valka kohvikus Walk (enam-vähem kõik viisakamad kohad Läti piirilinnas Valkas kannavad sellist nime – toim), kus seinal on teiste seas foto ka temast. Krauklis saabub sinna kohaliku omavalitsuse maakomisjoni kohtumiselt. Poliitiliselt aktiivne on ta siiani, kuigi pärast mullust maikuist umbusaldamist enam mitte Valka kihelkonnaduuma esimehena. Kohaliku omavalitsuse juhi ametit oli ta tolleks ajaks pidanud vahelduva eduga 19 aastat.

«See on mulle siiani emotsionaalselt raske,» ütles Krauklis umbusaldamise kohta. «Panin kogu oma energia sellesse töösse. Aga poliitika on poliitika ja kolm mu oma nimekirja inimest otsustasid mu reeta. Mu sõbrad alati ütlevad, et olen liiga viisakas. Vahel peab olema küünilisem, aga ma ei ole selline. Ootan inimestelt alati midagi head,» tõdes ta.