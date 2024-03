Sajandivanune juubilar peab pika ea saladuseks rõõmu väikestest asjadest

«Oma pikast elust viimased 80 aastat Pressi külas elav Irene-Vilhelmine on oma kodu vanast savipõrandatega majast ise üles ehitanud. Umbes kümmekond aastat on talle toeks käinud lapselaps Seilar, viimased poolteist aastat elab ta koos kaaslasega juba püsivalt vanaema talus,» jagas infot Rõuge valla kommunikatsioonispetsialist Viivika Nagel.

Jutukas sünnipäevalaps mäletab tema kinnitusel hästi aega, kui külas oli kuus korralikku majapidamist, praeguseks on kolm neist tühjad. Elus on ta näinud nii ilu kui valu, töötanud karjalaudas ja ka ise loomi pidanud. Potsepp mäletab aegu, kus loomadele jagus toitu peotäite kaupa ja inimestele veel vähem. Endiste ülemuste nimed on vanadaamil briljantselt meeles, nagu ka see, millist teed mööda Plaanile lauta tööle sai käidud.