Vanadest ehitusmaterjalidest valmib välinäitus

Näitusele oodatakse nutikaid lahendusi, kui näiteks vanadest akendest on valminud pergola või naabrimehelt saadud vanu voodrilaudu kasutatud hoopis sisekujunduse elemendina. Vanade materjalide kasutus annab võimalusi oma kodu loovalt kujundada, kuid teiselt poolt on see ka keskkonda säästev teguviis.