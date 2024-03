Coop Pank hakkas võrkpalli rahvuskoondiste suurtoetajaks

Laupäeva õhtul sümboolselt allkirjastatud kokkuleppe alusel paneb Coop Pank võrkpalli rahvuskoondistele õla alla kuni 2026. aastani. Lisaks toetab pank noorte võrkpalli arengut, hakates U16, U18 ja U20 karikavõistluste nimisponsoriks. Coop Panga juhatuse liige ja ärikliendipanganduse juht Arko Kurtmann märkis, et Coop Pank soovib koostöö kaudu panustada Eesti võrkpalli eduloo jätkumisse.

«Võrkpall on viimase kümnendi kõige edukam pallimänguala Eestis,» ütles Kurtmann. «Meie meeste rahvuskoondis on osalenud viimase kümnendi jooksul EM-finaalturniiril seitse korda ja naised kaks korda. Lisaks on kasvamas peale uus põlvkond andekaid mängijaid, kes on jõudnud sel aastal nii noormeeste kui ka neidude U17 EM-finaalturniirile. Loodame, et saame anda oma panuse Eesti võrkpalli uutesse kõrgustesse lennutamisel.»

Võrkpalliliidu presidendi Hanno Pevkuri sõnul on oluline, et alaliit sai uue tugeva panustaja.

«Siiras rõõm on näha, et kodumaine suurettevõte otsustas võrkpallile õla alla panna. See lisab meile kindlust tuleviku tegevuste planeerimisel ja aitab koondistel keskenduda järgmisteks olulisteks võistlusteks. Coop Pangal on ettevõttena suurepärane kuvand ning võrkpallipere tervitab ja tänab südamest oma uut koostööpartnerit, kellega koos loodame kõrgeid tippe vallutada,» sõnas Pevkur.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 184 900 igapäevapanganduse klienti. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.