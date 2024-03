VIDEOLUGU ⟩ USA sõdurid läbisid punkrimatka koos puise kandamiga

«Meil on laudtee materjali vedamise talgud. Veame siia valmis immutatud prussid, millest suvel tehakse laudtee,» rääkis Kaitseliidu Võrumaa maleva Rõuge-Vastseliina üksikkompanii pealiku abi Indrek Hunt. «Abiks on Võrumaa maleva vabatahtlikud ja ka Ameerika liitlased on Võrust tulnud meile 15 mehega appi.»