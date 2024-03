Estoloppeti 2024 naiste üldvõidu juba kindlustanud Tatjana Mannima tõdes, et hommikul tundus rada pealtnäha jäine. «Mõtlesin, et äkki ei lähegi pehmeks. Sõites oli esimene ring kõige kiirem, teine juba aeglasem ning kolmas pehme. Leidsin endale kohe alguses sobiva pundi, kellega suutsin koos sõita pea kaks ja pool ringi. Enne finišit võtsin rahulikult, sest teadsin, et täna ei pea ma endast sada protsenti välja panema. Võidu üle on mul loomulikult väga hea meel,» rõõmustas Mannima.