Sootska vormis oma suure armastusloo Petserimaast rääkivaks raamatuks

««Armastus nimega Petserimaa» on nagu mu seitsmes lapsuke ja teine raamatulapsuke. Kui pärislast ootame üheksa kuud, siis raamatulapsukese ooteaeg on sageli pikem. Aga tema on sünd ka magusam,» rääkis Piret Torm-Kriis, kes koos rohkete fotodega kaante vahele pannud lood isapoolsete vanemate sünnimaa ja sealsete setode elust.