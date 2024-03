Valga lihatööstusest eduka ettevõtte teinud Olle Horm lahkub ametist

Olle Horm teab, et kui tarbijad, töötajad ja omanikud on rahul, on ka ettevõte edukas.

Atria kontserni kuuluvat Valga lihatööstust kaksteist aastat edukalt juhtinud Olle Hormil on märtsi lõpul selles ettevõttes viimane tööpäev. «Pikalt on siin tegutsetud ja aeg sai täis. Tervisega on probleeme – ei jõua enam nii jõuliselt tegutseda, kui sooviksin. Kontsernil on ka uus pealik Kai Gyllström ja puhuvad teistsugused tuuled,» põhjendab Horm oma otsuse tagamaid.