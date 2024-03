Aastaid on Eesti sotsiaaltöötajad ringi vuranud elektriliste Mitsubishi iMiEVidega, aga kuna need hakkavad juba väsima, vahetatakse neid järjest välja. Suvel sai Võrus asuv Nöörimaa tugikodu kaheksa uut elektriautot Dacia Spring.

Tugikodu direktor Halliki Karba lausus, et üldiselt on nad autodega igati rahul. «Väga hea soe ja mõnus on sõita, selle üle naised ei kurda. Aku kestab piisavalt, meie töö vajadused katavad need autod superhästi ära. Meil on ainult linnasõit, iga päev ei pea laadimagi.»