Tulumaksutagastus võib tuua ebameeldiva üllatuse

Kui võlgu olev isik on maksu- ja tolliameti (MTA) veebikeskkonnas ära täitnud ja esitanud tuludeklaratsiooni, kuvatakse talle summa, mis on kantud enammakstud tulumaksust kohtutäituri arestinõude katteks. Kui isikul on tegemist rohkema kui ühe kohtutäituriga, näeb ta selle täituri nime, kelle menetluses oleva nõude täitmiseks raha on läinud, kui klõpsab lahti arestinõude detailvaate. Kui areste täidetakse arestimisaktide esitamise järjekorras, siis elatisnõude olemasolul täidetakse seda esmajärjekorras.