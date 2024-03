Haanja rajameistri Timo Palo sõnul töötab kogukond selle nimel, et kokku panna pea 20-kilomeetrine ring, mida maratonile minejad peaksid läbima kaks korda. „Lund klassikatehnikas maratoni korraldamiseks on piisavalt ning töötame selle nimel, et rada oleks kevadistes oludes suurepärane ning sõita saaks hea suusaga,“ lausus ta.