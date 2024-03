Küsisin abikaasalt, mida naistepäev temale tähendab. «Naistepäev on igal aastal sellisel ajal, mil loodus ärkab ja õhus on juba kevade ootus: pungad paisuvad, lilled puhkevad,» sõnas ta. Lisamata ei jätnud ta sedagi, et kõige rohkem rõõmustab teda 8. märtsil see, kui poeg talle lilli toob.