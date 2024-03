Väikesed lillepoed püüavad ellu jääda suurte ketikaupluste kiuste

Karini lillepoe floristist omanikul Karin Nurmsalul ja klienditeenindajal Liina Puolokainenil on saabumas aasta kõige kiiremad tööpäevad.

Aastaid tagasi lookles naistepäeval lillepoodide uste taga pikk järjekord. Õhtuks olid letid tühjad ja klientidel võimalus valida vaid mõne õie vahel. Ostuhuvi oli nii suur, et väikesed turul asuvad müügimajakesed lausa kõikusid rohkete klientide jalge all. Selline vaatepilt on saanud ajalooks.