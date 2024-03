Vastseliinas tulevad galaetendus ja uisudisko

Vastseliina hokiklubi juhatuse liige Taavi Tuvike väljendas heameelt, et Vastseliina ei ole mitte ainult regionaalne hokikeskus, vaid tõmbab ligi ka iluuisutajaid ja harrastus­uisutajaid üle terve Eesti ja Lätistki. «Mida rohkem uisutajaid Vastseliinasse tuleb, seda enam on see meile kinnitus, et jääväljaku rajamine siia oli vajalik ning et eestlased on uisurahvas.»