Reformierakond alustas Võrus üle-eestilist kindelolekutuuri

„Võru on julgeoleku mõistes Eestis väga oluline paik. Siin paikneb 2. jalaväebrigaad, siin on kagupiir, meid läbib raudtee,“ ütles tuuri sisse juhatanud Anti Haugas.

Kindralmajor reservis ja praegu riigikogu riigikaitsekomisjoni kuuluv Meelis Kiili rõhutas, et riigikaitse pole ainult sõjaline kaitse. „Riigikaitse on ka see, kui elutähtsad teenused toimivad, kui antakse väga head haridust ja nii edasi. Riigi toimimine ongi riigikaitse. Vastasele ei meeldi toimiv ühiskond ja kui riik on juhitud,“ ütles aastatel 2012 - 2019 Kaitseliidu ülem olnud Kiili.