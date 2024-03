„Muuseumil täitub kauaoodatud unistus kasutada oma liiklushariduse programmides pöörleva auto õppesimulaatorit, millega külastaja saab kogeda avariisituatsiooni, kus auto rullub üle katuse,“ rääkis maanteemuuseumi juhataja Rita Valge. "Uue õppestendi lisandumisega saame pakkuda kogemuslikku õpet just vanematele õpilastele ja noortele täiskasvanutele, kellel on liikluses vähene kogemus ja kes on altimad võtma riske, mis võivad lõppeda liiklusõnnetusega," lisas ta.