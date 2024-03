GALERII ⟩ Karm talv kahjustas võimsat Põlvamaa ristipuud

Umbes 25 meetri kõrgune puu on tõeliselt majesteetlik. Rinnakõrguselt on selle ümbermõõt umbes 3,6 meetrit. Pooleteise meetri kõrgusel jaguneb mänd seitsmesse harusse. Sellise hargnemise on põhjustanud ilmselt puule noorena osaks saanud trauma. Kuigi ristipuid on Põlvamaal omajagu, on tegu ilmselt ühe suurema omalaadsega kogu maakonnas.