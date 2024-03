Noorte kunstnike näitus ajendab jagama meenutusi ja unistusi Valgast

Näitusesaalis ootab külastajaid raamat, kuhu kõigil soovijail võimalik kirja panna Valgaga seotud mõtteid. Danel Ülper unistab, et näituse viimaseks päevaks oleks see kaanest kaaneni põnevaid lugusid täis. Need jutukesed annaksid kunstnikele ideid uuteks maalideks või ainest Valga ja teistegi kahaneva elanike arvuga linnade olemuse avamiseks.