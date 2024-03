Kui president Arnold Rüütel 2001. aastal tõdes, et Eesti on põhjaranniku poole kreenis, ei pruukinud ta ettegi kujutada, kui palju kaldu saab Eesti veel vajuda. Samuti saarlasest regionaalminister Madis Kallas (SDE) tõdeb, et Eesti jätkuva harjumaastumise peatamiseks tuleb maakonnalinnu nui neljaks võimekamaks muuta.