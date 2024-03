Õilme Võrot ootas soe vastuvõtt

Võru klubi Lõunalõvi esindav 60 meetri jooksja Õilme Võro püstitas Glasgow’s Eesti rekordi ning sai 22. koha. Klubi juht Heini Allikvee tõdes, et tegu oli suurepärase saavutusega. «Õilme on väga tubli. Hoolimata sellest, et tal on vahepeal olnud ka raskemaid aegu, on ta pidevalt arenenud.»