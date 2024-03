Valga valla majanduskeskus on nimest hoolimata pigem toitlustusasutus. See loodi 2023. aastal pärast seda, kui Valga linna lasteaedade toitlustamisega olid pikalt kestnud mured. Varasema toitlustajaga ei oldud rahul ja lõpuks ütles ta ise lepingu üles. Uued pakkumised firmadelt olid aga kallimad, kui olnuks vallale vastuvõetav. Seetõttu otsustas vald ise toitlustust pakkuma asuda ja asutas majanduskeskuse, mis pakub mullu sügisest toitu nii linna lasteaedadele kui Valga põhikoolile.

Keskuse köök asub Valga põhikoolis, seal asus tööle hulk pikalt varemgi põhikooli toitlustanud Triinu Äri kollektiivi liikmeid. Roogade kvaliteediga on teadaolevalt rahul nii õpilased kui teised, kes seda proovinud. Nüüd aga ütlevad viis praeguseks sealt töölt lahkunud inimest, et söök on suuresti valminud töötajate vaimsete kannatuste hinnaga.