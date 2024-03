REPORTAAž ⟩ Eesti piiripunkti naabruses laiutab romude parkla

Ligi poolsada sõidukit mahutav parkla näeb lumemineku järel troostitu välja. Üks Ukraina numbriga Volkswagen on hange sulamise järel vajunud osaliselt parklast välja kraavi, mille pervelt võib leida kõikvõimalikku prügi.

Mercedes maasturilt on maha kruvitud nii esi- kui tagatuled, BMW kössitab tagaratasteta ning ka üks Audi on ilmselt omaniku tahte vastaselt esituledest ilma jäänud. Lisaks Eesti ja Ukraina numbriga autodele on parklas ka Lätis ja Suurbritannias registreeritud sõidukeid – rahvusvaheline seltskond, nagu ühele piiripunkti naabruses olevale parklale kohane.