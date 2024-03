Kiirusepiirangud vähendasid rongiga sõitmist Lõuna-Eestis

«Taristuomanik AS Eesti Raudtee tuvastas 2023. aasta lõpul idasuunal 39 kõrgendatud riskiga ülesõidukohta, kus ohutuse kindlustamiseks kehtestati reisirongidele juuni lõpuni kehtivad ajutised kiirusepiirangud,» ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. «Tallinn–Tartu–Valga ja Tallinn–Tartu–Koidula suundadel on kiirusepiirangute mõju reisijate arvule olnud tuntav ja reisijate arv on veebruaris aasta varasemaga vähenenud 5 protsenti.»