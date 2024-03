Valga vallavalitsus ei lepi muinsuskaitseala kadumisega

Valga on ainus linn Eestis, kus muinsuskaitseamet soovib kaotada senise muinsuskaitseala. Selle asemel on valla üldplaneeringuga võimalik luua miljööväärtuslik piirkond. Lisaks on ametil plaanis kehtestada mälestistele kaitsevööndid ja määrata arheoloogilised leiukohad.