Jaan Rapp: kõige hullem on mitte mäletada

Kui inimesel mäluprobleemid tekivad, on see tragöödia nii talle kui ka tema lähedastele. Isegi kui esialgu tundub, et tegu on komöödiaga. Võib olla ju naljakaski, kui inimene otsib prille, mis tal tegelikult otsaette on lükatud või ei suuda ta leida teleripulti, millel parajasti peal istub. Ent tihti on tegu märkidega, et inimesega sugugi mitte kõik korras pole.