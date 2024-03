Noored soovivad uuringu järgi teenida 1899 eurot kätte

Viis aastat tagasi soovisid 16–24-aastased noored teenida keskmiselt 1428 eurot kätte ning aasta tagasi 1614 eurot. Viimase aastaga on noorte palgaootus kerkinud aga tervelt 18 protsenti ehk kasvanud 1899 euroni.

Noorte palgaootuste kasv on kiirem kui teistel vanuserühmadel – näiteks 25–34-aastaste töövõtjate palgaootused on aastaga kerkinud kuus protsenti ja 35–44-aastastel seitse protsenti.

„Noored on soovitud palga küsimise osas teistest vanuserühmadest enesekindlamad,“ tõi uuringu tulemustest esile CVKeskus.ee tööportaali värbamisjuht Grete Adler ja lisas, et kui 17 protsenti töötajatest hindasid tõenäoliseks, et nad saavad peagi oma soovitud töötasu, siis noortest pidasid soovitud palga teenimist tõenäoliseks tervelt 31 protsenti.