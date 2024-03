Lähipäevil tuleb kuni 12 kraadi sooja

Ööl vastu neljapäeva on pilves üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, hommikul rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on kuni 3 kraadi.

Neljapäeva päeval on pilves üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, õhtul muutub Lääne-Eestis sadu laialdasemaks. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 7-13, puhanguti 17, rannikul kuni 20 m/s. Sooja on 3-9 kraadi.

Ööl vastu reedet on pilves üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 7-13, puhanguti 17, rannikul kuni 20 m/s, pärast keskööd nõrgeneb järk-järgult. Sooja on 2-6 kraadi. Reede päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, õhtu poole sajuvõimalus väheneb. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 5-12 kraadi.