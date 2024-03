RINGID TAEVAS ⟩ Kagu-Eestis ja Pihkvas märgati taevas kummalist vaatepilti

Kui lennukid jätavad endast tavaliselt järgi sirgjoonelise «saba», siis teisipäeva hommikul paistsid need piirialal hoopis ringikujulistena. «Tanklast edasi, kus taevas selgemalt näha, läks asi huvitavaks. Tegin Reegi majani jõudes mitu pilti. Minu teada tegi lennuk neli ringi ja siis kadus. Pilved tulid ka lõpuks ette. Korraks tekkis endal ka kõhe tunne, et mis see on ja miks,» sõnas Meelike.